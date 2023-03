Wrocławskie kwiaciarnie polecane przez klientów. Tu kupisz bukiet na Dzień Kobiet. TOP 10 [ADRESY] Monika Fajge

Kwiaty to jeden z najpopularniejszych prezentów na Dzień Kobiet. W czasach PRL panie otrzymywały zwykle czerwone goździki, a później tulipany. Dziś niekwestionowaną "kwietną królową" jest czerwona róża. Ten kwiat panowie wręczają kobietom najczęściej. Warto pamiętać jednak, że kwiaty moją swoją symbolikę. Wspomniane róże symbolizują miłość i zaangażowanie, tulipany - radość i szczęście, goździki - podziw i pasję. Storczyki to fascynacja, lilie - niewinność, a frezje - szacunek. We Wrocławiu jest mnóstwo kwiaciarni, w których można kupić bukiety na Dzień Kobiet. Wybraliśmy dla Was te najczęściej polecane przez klientów. To nasze TOP 10. Sprawdźcie >>