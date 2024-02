Wrocławskie kluby i dyskoteki sprzed lat. Bawiliśmy się tam do białego rana. Oj działo się!

Wrocław przez lata miał dziesiątki klubów muzycznych i dyskotek, w których bawili się młodsi i starsi wrocławianie. Ale nie tylko, bo jako miasto studenckie, parkiety WZ, Eteru, Daytony, Pałacyku, Tawerny czy Szuflady zapełniali też młodzi z całej Polski, którzy przyjechali do Wrocławia na studia. Do wyboru mieli kluby z różnymi gatunkami muzyki, koncertami, przebieranymi imprezami, w których można było bawić się do białego rana, zawierać nowe znajomości, odreagować po tygodniu pracy czy nauki.

"Dobra studencka impreza na poziome, bez zbędnego nadymania się i puszenia. Party dla relaksu i odreagowania codziennych stresów - tacy jesteśmy" - pisali o sobie właściciele klubu Konqrencja, który działał przy ul. św. Antoniego we Wrocławiu.