Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka - tysiąc ludzi biegało w Parku Tysiąclecia ZDJĘCIA, WYNIKI

Oprócz tradycyjnych już dystansów 10 i 5 kilometrów dla najstarszych, w zawodach rywalizowały także dzieci. Najmłodsi - w zależności od wieku - do pokonania mieli od 100 do 1000 metrów.
Najszybszy na 10 km w Parku Tysiąclecia okazał się Maciek Masiarek z Wrocławia. 21-latek potrzebował niespełna 34 minut, aby przebiec cały dystans. Minutę za nim finiszował Wojciech Ptak z Kamieńca Wrocławskiego, a trzecie miejsce zajął Piotr Morawski z Oławy.
5 km najszybciej przebiegł warszawianin Max Omelin. Wyniki - pod zdjęciami.
Wrocławska Dycha 2024 - WYNIKI TOP 20
1. MASIAREK MACIEJ (356), WROCŁAW, 1993 (POL), 00:33:51, M30/1
2. PTAK WOJCIECH (105), KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 1985 (POL), 00:34:50, M30/2
3. MORAWSKI PIOTR (192), OŁAWA, 1990 (POL), 00:35:13, M30/3
4. WALIGÓRA PAWEŁ (566), ŚWIDNICA, 1993 (POL), 00:36:08, M30/4
5. MAZURKIEWICZ DAREK (452), SMOLEC, 1978 (POL), 00:36:32, M40/1
6. ŚRODA MICHAŁ (601), TRZEBNICA, 1985 (POL), 00:36:52, M30/5
7. BIELICKI BARTOSZ (560), MILICZ, 1980 (POL), 00:37:01, M40/2
8. SOJKA JAKUB (44), WILKSZYN, 1985 (POL), 00:37:02, M30/6
9. OLKOWSKI PRZEMYSŁAW (196), OLEŚNICA, 1980 (POL), 00:37:04, M40/3
10. ŻARKOWSKI PAWEŁ (140), WROCŁAW, 1997 (POL), 00:37:14, M20/1
11. WŁODARCZYK KRZYSZTOF (506), MIŁOSZYCE, 1981 (POL), 00:37:26, M40/4
12. HUREK PIOTR (577), MIRKÓW, 1983 (POL), 00:37:39, M40/5
13. PISARSKI BARTOSZ (338), WROCLAW, 1988 (POL), 00:37:54, M30/7
14. OSKULSKI ROBERT (632), KOWARY, 1973 (POL), 00:38:13, M50/1
15. LENART RAFAŁ (417), LUTYNIA, 1989 (POL), 00:38:21, M30/8
16. GAŁOSZ ŁUKASZ (332), OLEŚNICA, 1992 (POL), 00:38:23, M30/9
17. SZTURO JAN (248), PODGÓRZYN, 1967 (POL), 00:38:32, M50/2
18. TOMASIAK ADAM (550), JELCZ-LASKOWICE, 1995 (POL), 00:38:46, M20/2
19. DACHNIJ PIOTR (1178), NOWOGRODZIEC, 1970 (POL), 00:38:46, M50/3
20. ZIĘBA BŁAŻEJ (432), WILCZYCE, 1978 (POL), 00:38:54, M40/6
LINK DO WYNIKÓW - NA KOŃCU TEKSTU
Wrocławska Piątka 2024 - WYNIKI TOP 20
1. OMELIN MAX (1089), WARSAWA, 1997 (POL), 00:16:24, M20/1
2. HNISDIŁÓW MICHAŁ (1169), KAMIENNA GÓRA, 1997 (POL), 00:17:34, M20/2
3. BOIKO RUSLAN (1129), TRZEBNICA, 1994 (UKR), 00:18:13, M30/1
4. BORKOWSKI LUCJAN (1000), WROCŁAW, 1973 (POL), 00:18:20, M50/1
5. RÓŻAŃSKI PRZEMYSŁAW (1109), SMOLEC, 1989 (POL), 00:18:37, M30/2
6. KOŚNIEWSKI ADAM (1214), OPOLE, 1980 (POL), 00:18:54, M40/1
7. ŚLIWA KAMIL (1019), WROCŁAW, 1989 (POL), 00:18:56, M30/3
8. GRZEGOREK GRZEGORZ (1226), KĄTY WROCŁAWSKIE, 1971 (POL), 00:18:57, M50/2
9. KWASNIEWSKI MATEUSZ (1203), WROCLAW, 1987 (POL), 00:19:05, M30/4
10. KOZLOV YEHOR (1217), WROCŁAW, 2000 (POL), 00:19:19, M20/3
11. RĘBISZ JAKUB (1143), ZAGRODNO, 2007 (POL), 00:19:40, MJun/1
12. NARYNIECKI TOMASZ (1042), WROCŁAW, 1979 (POL), 00:19:49, M40/2
13. HANDZLIK KINGA (1159), OLEŚNICA, 1997 (POL), 00:20:10, K20/1
14. JANICKI TOMASZ (1180), WROCŁAW, 1984 (POL), 00:20:14, M40/3
15. PISKOROWSKA DANUTA (1020), WROCŁAW, 1980 (POL), 00:20:23, K40/1
16. OLKOWSKI PATRYK (1166), OLESNICA, 2008 (POL), 00:20:24, MJun/2
17. BUDNIK WOJCIECH (1063), WROCŁAW, 1984 (POL), 00:20:26, M40/4
18. TYCZYŃSKI KAZIMIERZ (1130), ŚWIEBODZICE, 1988 (POL), 00:20:41, M30/5
19. ZAWISTOWSKI MAREK (1247), WILCZYCE, 1981 (POL), 00:21:00, M40/5
20. GÓRNIEWICZ ALEKSANDRA (1221), LEGNICA, 2002 (POL), 00:21:00, K20/2
Sportowe Studio Gazety Wrocławskiej - Jacek Wosiek, trener A. Lisowskiej, mistrzyni Europy w maratonie
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