Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka - tysiąc ludzi biegało w Parku Tysiąclecia ZDJĘCIA, WYNIKI Jakub Guder

"Wrocławska Dycha" i "Wrocławska Piątka" to już tradycja we Wrocławiu. W niedzielę już po raz dziesiąty biegacze spotkali się na zawodach w Parku Tysiąclecia. Na starcie stanęło w sumie ok. 900 osób.