Wrocławianie nad Odrą - tak spędzamy ciepłe dni nad rzeką [WASZE ZDJĘCIA]

Ciepłe letnie dni sprzyjają spędzeniu czasu nad wodą. Wrocławianie chętnie korzystają z możliwości, które daje im Odra. Żegluga śródlądowa we Wrocławiu prężnie się rozwija, widać coraz więcej łodzi, statków, katamaranów, czy kajaków, rowerów wodnych i desek SUP. Tak spędzamy czas nad rzeką we Wrocławiu i okolicach. Zobacz na kolejnych slajdach jak spędzamy czas nad rzeką we Wrocławiu i okolicach - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Magdalena Pasiewicz