Wrocław: Tak przeszukiwano budynek, w którym doszło do katastrofy budowlanej [ZDJĘCIA] Jerzy Wójcik

Zobacz galerię (11 zdjęć) Akcja poszukiwawcza w gruzach pustostanu na Nadodrzu. W akcji OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu. OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu / Psyratownicze.pl Zobacz galerię (11 zdjęć)

W środę po południu doszło do katastrofy budowlanej na wrocławskim Nadodrzu. Zawalił się dach budynku pofabrycznego znajdującego się pod adresem Podwórcowa 9. Do akcji natychmiast ruszyli strażacy, bo istniało podejrzenie, że na terenie pustostanu mogli się znajdować ludzie. OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu właśnie udostępniła zdjęcia z tej trudnej akcji poszukiwawczej. - W miejscach dostępnych pustostan został przeszukany przez strażaków. Natomiast miejsca z ograniczonym dostępem zostały sprawdzone za pomocą kamery wziernikowej, drona z kamerą oraz psów specjalności gruzowiskowej - relacjonują ratownicy. - W związku z brakiem bezpośredniego dostępu do zawalonych części budynku psy ratownicze były transportowane na II piętro z wykorzystaniem technik linowych - dodają. Na szczęście w gruzach nie było żadnego człowieka.