Wrocław. Niezwykła msza została odprawiona na Odrze

W czasie mszy została ogłoszona decyzja Episkopatu Polski z 11 marca o odtworzeniu istniejącego przed wojną duszpasterstwa żeglugi śródlądowej. Kapelanem polskich marynarzy rzecznych został ks. Jan Kleszcz z Wrocławia.

Abp wrocławski Józef Kupny zgodził się, by świątynią tego środowiska została ustanowiona kaplica pod wezwaniem Świętego Józefa w katedrze. To tam trafi wotum, które w trakcie uroczystości, w imieniu wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, przekazał Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w ministerstwie. Jest to piękna łódź wykonana z bursztynu wydobytego z przekopu Mierzei Wiślanej.