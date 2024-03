Wielkanoc w krótkim rękawku? Tak zapowiadają synoptycy! Szczegółowa prognoza pogody na Święta Wielkanocne 2024 we Wrocławiu

Choć tegoroczne Święta Wielkanocne wypadają na przełomie marca i kwietnia, mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska nie muszą przejmować się chłodem, mrozem i śniegiem. Modele synoptyczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują jasno, że w 2024 roku ze święconką pójdziemy w krótkim rękawku, a na świąteczny spacer z parasolką w ręce.

Ponad 20 st. C. w Wielką Sobotę!

Sobotni (30 marca) poranek rozpocznie się we Wrocławiu od chmur, jednak już o godzinie 8 zacznie przebijać się przez nie słońce. O tej porze termometry wskażą nawet 13 st. C. Zgodnie z modelami synoptycznymi IMGW nie powinno padać, natomiast mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska mogą spodziewać się niewielkich porywów wiatru, które przed południem osiągną prędkość 17 km/h.

Najwyższa temperatura powietrza prognozowana jest między godziną 13 a 15. Wówczas termometry pokażą nawet 21 stopni. Zgodnie z prognozami w tym czasie możemy oczekiwać pięknego słońca. Prędkość wiatru spadnie do 15 km/h. Niestety popołudniu słońce zajdzie za chmury. Według prognoz, o godzinie 21 temperatura spadnie do 15 st. C, za to wzrośnie poziom wilgotności powietrza nawet do 81%. Na szczęście nie musimy obawiać się silnych porywów wiatru czy opadów deszczu. Natomiast w nocy będzie dość pochmurnie. Temperatura spadnie do minimalnych 13 stopni.

Saharyjskie powietrze nadciąga na Dolny Śląsk:

Pogoda na Wielkanoc. Poobiedni spacer w deszczu

W niedzielę (31 marca) przed południem zapowiadane są gęste i ciemne chmury zza których wyjdzie słońce dopiero o godzinie 10. Wrocławskie termometry pokażą o poranku nawet 14 st. C. Porywy wiatru osiągną prędkość 15 km/h. W ciągu dnia nastąpi widoczna poprawa pogody, ale tylko do godziny 16, kiedy to na termometrach pojawi się blisko 20 st. C. Później należy spodziewać się chmur i przelotnych opadów. Na wielkanocny spacer warto wybrać się przed godz. 17, kiedy to ma pojawić się zapowiadany deszcz. Na szczęście opady zakończą się dość szybko i już o godzinie 18 słońce znów będzie przebijać się zza chmur. Wraz z upływem dnia temperatura spadnie do 18 stopni o godz. 17, a wiatr osłabnie. Szacuje się, że w nocy jego prędkość wyniesie 10 km/h. Temperatura spadnie do 11 st. C.

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

Lany poniedziałek rozpocznie się od dość chłodnej pobudki i to wcale nie za sprawą śmigusa-dyngusa! Około godziny 8 rano wrocławskie termometry pokażą zaledwie 9 st. C, a niebo zakryją chmury. Na szczęście modele wskazują, że nie musimy obawiać się porywów zimnego wiatru. Powiew osiągnie prędkość około 10-11 km/h. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do nawet 22 st. C. Taką wartość pokażą termometry około godz. 14. Niestety zachmurzenie wciąż będzie pełne, jednak nie powinny wystąpić żadne opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że wiatr może się nasilić. Szacuje się, że osiągnie prędkość nawet 23 km/h. Wieczorem temperatura zacznie spadać. O godzinie 21 zatrzyma się na 13 st. C. W nocy pojawią się opady deszczu.

