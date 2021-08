Widzew Łódź - Chrobry 2:0. Głogowianie mieli pecha

Głogowianie w Łodzi zjawili się bez trenera Ivana Djurdjevicia, który z powodu porażenia nerwu twarzowego nie mógł być z drużyną. Wypadli też Mateusz Machaj i młodzieżowiec Dominik Piła.

Goście gola stracili już w 11 minucie, kiedy to piłka adresowana do Mateusz a Michalskiego niefortunnie odbiła się od Mavroudisa Bougaidisa i wpadła do bramki.

Po tej sytuacji Chrobry ruszył do przodu. Na kwadrans przed końcem pierwszej części Wrąbel najpierw wypluł piłkę po zagraniu Bochnaka (lecz bez konsekwencji), a potem obronił groźny strzał Dennisa van der Heijdena.

Tuż po wznowieniu gry gola na 2:0 mógł strzelić Danielak. Przyjezdni nie mieli wielu szans, lecz w końcówce ruszyli do przodu i w końcu nadzieli się na kontrę, którą wykończył Bartosz Guzdek.

Fortuna I Liga

Widzew Łódź - Chrobry Głogów 2:0 (1:0)

Gole: Bougaidis 11 sam., Guzdek 90

Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa)

Widzów: 13 921

Widzew: Wrąbel - Dejewski, Michalski (86. Tanżyna), Tomczyk (71. Guzdek), Nowak, Danielak (64. Tetteh), Kun, Zieliński, Hanousek (71. Letniowskil), Stępiński, Gołębiowski (64. Becht).

Chrobry: Leszczyński - Ilków-Gołąb, Praznovskyl, Bougaidis, Ziemann, Cywka, Kolencl, Bochnak (75. Mandrysz), Lebedyński, Dziąbek (69. Michalczyk), van der Heijden (69. Banasiak).