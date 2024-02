Widawa pod Wrocławiem przekroczyła stany alarmowe. Rzeka wdarła się na ulicę Wilczycką. Wody przybywa, obowiązuje alarm powodziowy!

- Przy podwyższonych stanach wód na Widawie, szczególnie w okresie roztopów i opadów deszczu, zdarza się, że woda wylewa się na ulicę Wilczycką. To sytuacja, z którą mamy do czynienia cyklicznie. I tak też jest obecnie. Jednak jest tam na tyle mało wody, że na tę chwilę nie ma potrzeby zamykania ulicy. Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu cały czas monitoruje sytuację i na bieżąco sprawdza stany wód. Nawet dzisiaj przedstawiciele CZK byli tam na miejscu, by ocenić sytuację - informuje Monika Dubec z biura prasowego Urzędu Miasta Wrocławia.