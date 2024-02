Walentynki, sralentynki. Zobaczcie najlepsze MEMY o święcie zakochanych

Święty Walenty - z wykształcenia lekarz, z powołania biskup, żył w III w. n.e. w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Szczególnie troszczył się o osoby z ciężkimi chorobami, zwłaszcza umysłowymi, nerwowymi i epilepsją, ale także wspierał skazańców i udzielał ślubów, za co trafił do więzienia (cesarz zakazał żenić się mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat). Przypisuje mu się wiele uzdrowień. Z jednym z nich wiąże się dzisiejsze święto zakochanych.