Wakacyjne burze w środku wiosny? Synoptycy mówią o gwałtownym załamaniu pogody. Zobaczcie prognozę na weekend (12-14 kwietnia)

Pogoda w piątek (12 kwietnia) zachęca mieszkańców oraz turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Temperatura powyżej 20 st. C. utrzyma się do godziny 19. Później słupki na termometrach będą stopniowo spadać.

Do końca dnia słońce będzie przebijało się zza chmur. Nie powinno padać. Prędkość wiatru będzie mieścić się w przedziale 9-12 km/h. Ciśnienie atmosferyczne delikatne spadnie z 1030 hPa na 1027 hPa. Wilgotność powietrza nie przekroczy 70%. Minimalna temperatura w nocy wyniesie 14 stopni Celsjusza.