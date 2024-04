Urokliwe miejscowości na Dolnym Śląsku. Warto tu przyjechać w weekend albo na majówkę. Jest przepięknie!

Jako mieszkańcy Dolnego Śląska możemy mówić o ogromnym szczęściu. Niekiedy wystarczy nam nawet mniej niż godzina jazdy samochodem lub pociągiem, by zobaczyć prawdziwą kopalnie złota, dostać się do jednej z najbardziej unikatowych twierdz górskich czy zwiedzić pałac bądź zamek, któremu daleko do ruiny, choć i tych znajdzie się co nie miara.

Mając do dyspozycji tak wiele atrakcji, łatwo zapomnieć, jak blisko znajdują się niewielkie miejscowości, do których można pojechać, żeby po prostu odpocząć, a przy tym ciekawie spędzić czas. Wiele z nich to prawdziwe perełki architektoniczne, porównywane do Szwajcarii, Włoch czy Hiszpanii.

Które warto odwiedzić przed rozpoczęciem sezonu turystycznego? Z pewnością można postawić na te, które zostały nagrodzone w konkursie na Najpiękniejszą Wieś Dolnego Śląska, jak Międzygórze, Sokołowsko, Sulistrowice, Konradówka czy Opawa.