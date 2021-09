Ulica 100 Lat Praw Wyborczych Kobiet? Tak będą się wkrótce nazywały wrocławskie ulice [SPRAWDŹ]

Nowych nazw ulic przybywa w zawrotnym tempie, szczególnie na osiedlach, przy okazji budowy bloków.



Oczywiście muszą być one wcześniej zatwierdzone przez radę miejską. Skąd czerpać pomysły na nazwy dla kolejnych ulic, parków i placów we Wrocławiu? Okazuje się, że w magistracie istnieje specjalny rejestr proponowanych nazw. To swoista poczekalnia dla propozycji zgłaszanych przez wnioskodawców i już pozytywnie zaopiniowanych przez komisję kultury Rady Miejskiej Wrocławia.



Wkrótce te nazwy trafią na tabliczki miejscowe we Wrocławiu. Jakie dokładnie?



Zobacz na kolejnych slajdach propozycje nazw wrocławskich ulic - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami