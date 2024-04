Uderzając w drzwi ciężkim młotkiem próbował wejść na komisariat. Pijanemu wrocławianinowi grozi nawet 5 lat więzienia

Mundurowi kazali wrocławianinowi rzucić narzędzie, obezwładnili go i zatrzymali. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie były blisko 2 promile alkoholu. Moment wprowadzania 55-latka możecie zobaczyć na nagraniu.

Komisariat, do którego chciał wejść mężczyzna, znajduje się na Psim Polu, przy ul. Kiełczowskiej 15 . Według relacji kom. Wojciecha Jabłońskiego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, mundurowi na początku usłyszeli dziwny łomot, dobiegający z poczekalni. Wówczas nikt nie spodziewał się, że jego sprawcą może być pijany 55-latek , który próbował otworzyć drzwi za pomocą dynamicznych uderzeń młotkiem.

Gdyby agresywnemu mężczyźnie udało się wejść do środka, nie wiadomo, co by się dalej stało. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Straty materialne szacuje się na kwotę 2 tysięcy zł.

Na tym komisariacie doszło do zatrzymania: