Tysiące miejsc i nowe kierunki. Trwają zapisy na największą wrocławską uczelnię

Chętni by studiować na Politechnice Wrocławskiej mogą się już rejestrować w uczelnianym systemie rekrutacyjnym. Na kandydatów czeka ponad 7 tysięcy miejsc, 52 kierunki studiów, w tym cztery w języku angielskim. Są też cztery nowości. - W sumie na pierwszym stopniu studiów przygotowaliśmy dokładnie 7248 miejsc - mówi Anetta Stypułkowska, kierownik Działu Rekrutacji PWr. - W naszej ofercie są też kierunki na II stopniu studiów oraz możliwość wybrania nauki niestacjonarnej. To dodatkowe tysiąc miejsc i nauka głównie w języku angielskim - dodaje.Nabór potrwa do 7 lipca. Wyniki kwalifikacji ogłoszone zostaną dwa dni później. Jednak już 20 lipca wystartuje drugi nabór, a dla tych, którzy będą poprawiali oceny z matury, przygotowano także trzecią rekrutację i wystartuje ona 6 września.- Przypominany, że sytuacja wygląda trochę inaczej dla osób chcących studiować architekturę – tutaj rejestracja kończy się już 15 czerwca - zaznacza Anetta Stypułkowska. Z uwagi na wciąż niepewną sytuację epidemiczną egzamin z rysunku przeprowadzone zostaną online.Oferta Politechniki Wrocławskiej w tym roku powiększyła się o cztery nowe kierunki. Jakie? Wyjaśniamy na kolejnych stronach.

Pawel Relikowski / Polskapress