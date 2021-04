Tysiąc wrocławian bez miejsca w przedszkolu. Będzie rekrutacyjna dogrywka

Ratusz ogłosił wyniki pierwszego etapu rekrutacji i zapewnia, że są jeszcze wolne miejsca. Dzisiaj o godzinie 14 na stronie rekrutacyjnej do przedszkoli urzędu miasta lub bezpośrednio w przedszkolu można sprawdzać wyniki kwalifikacji dzieci po I etapie rekrutacji do placówek.Jak informuje magistrat, na nieco ponad 6 tys. zgłoszeń do przedszkoli dostało się ponad 5 tys. dzieci, w tym blisko 70 proc. do placówek pierwszego wyboru. W tym roku po raz pierwszy uruchomiono możliwość zatwierdzania wniosku rekrutacyjnego profilem zaufany.- Rozwiązanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem. W ten sposób potwierdzono 70 proc. wniosków, dzięki czemu znacznie ograniczyliśmy bezpośrednie wizyty rodziców i opiekunów w placówkach. To szczególnie ważne w czasie trwającej jeszcze epidemii koronawirusa - skomentował Marcin Miedziński, zastępca dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych. Które przedszkola są najbardziej oblegane i najtrudniej w nich o miejsce? O tym piszemy na kolejnej stronie.

Pawel Relikowski / Polskapress