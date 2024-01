Tym razem w zimowej odsłonie. Nowe oblicze „Zagajnika Miłości”. Zobacz zdjęcia z drona tego cudu z Dolnego Śląska

Autorka zdjęć pokazała „zagajnik miłości” w zimowym wydaniu, które również zachwyca. Tym razem zamiast zielonego lasku pośród żółci rzepaku, mamy wyróżniające się, brązowe serce z drzew pośród bezkresnej, białej otchłani.

- Fotografia jest moją pasją, a zima ulubioną porą roku. Dlatego postanowiłam wykorzystać przepiękną zimową scenerię, aby pokazać „zagajnik miłości” w innej odsłonie, tej mniej znanej; ale moim zdaniem równie pięknej. Sama nigdy nie widziałam zimowych zdjęć tego miejsca - mówi Aleksandra Papierkowska, fotografka z Wrocławia.

"Zagajnik miłości" to niewielki las w kształcie serca położony po środku pola. Znany jest ze zdjęć z drona pośród rzepaku. Znajduje się na Dolnym Śląsku we wsi Skarszyn. To 25 kilometrów od Wrocławia i 10 kilometrów od Trzebnicy. Miejsce od kilku lat przyciąga fotografów i pasjonatów zdjęć z perspektyw lotu ptaka. A gdy zakwitnie rzepak, w sieci pojawia się mnóstwo zdjęć tego magicznego miejsca. Niektórzy wracają tu także jesienią.