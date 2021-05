Tylko wygrana pozwoli Zagłębiu zachować szansę na puchary (Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja, na żywo)

Raków Częstochowa 2 maja sięgnął w Lublinie po swój pierwszy w historii Puchar Polski. Podopieczni Marka Papszuna, będący już pewnymi zajęcia miejsca na podium PKO Ekstraklasy w tym sezonie, zapewnili tym samym większe emocje dla kibiców aż pięciu klubów. Mowa o Piaście Gliwice, Lechii Gdańsk, Zagłębiu Lubin, Warcie Poznań i Śląsku Wrocław. To pomiędzy tymi zespołami rozegra się ostateczna walka o 4. miejsce, które już na 100 proc. da przepustkę do gry w europejskich pucharach.

Zagłębie nie jest więc zależne wyłącznie od siebie. Musi przede wszystkim wygrać dziś z Pogonią Szczecin na własnym stadionie - a o to z pewnością łatwo nie będzie - pokonać za tydzień Wisłę w Płocku i liczyć na to, że punkty zgubią gdzieś zarówno Piast, jak i Lechia.

- Jest kilka drużyn zamieszanych w walkę o czwarte miejsce i nie startujemy z najlepszej pozycji, bo przed nami są Piast i Lechia. My skupiamy się teraz na meczu z Pogonią, by zagrać jak najlepiej i go wygrać. Komplet punktów przedłużyłyby naszą szansę na zajęcie czwartego miejsca, natomiast nie chcę bawić się we wróżenie z fusów i ocenianie procentowo naszych szans. Musimy zagrać dobry mecz z Pogonią, zapunktować i wtedy będziemy patrzeć jak wygląda nasza sytuacja - analizuje sytuację swojej drużyny Filip Starzyński, nominowany do nagrody pomocnika sezonu.