Trwa Tydzień Profilaktyki Nowotworów i Głowy. Palący i pijący powinni o tym wiedzieć

- Pacjenci często widzą u siebie zmiany bardzo wcześnie, ale boją się iść do lekarza, jednak to wczesne wykrycie i leczenie pozwala pacjentom często powrócić do zdrowia - mówi prof. Tomasz Zatoński, kierownik kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Rak głowy i szyi jest szóstym najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie, a siódmym w Polsce. Według statystyk WHO na raka krtani zachorowało blisko 3200 osób w Polsce w 2018 roku, a zmarło 1769 pacjentów. Tomasz Zatoński podkreśla, że ogromny wpływ ma na to styl życia. Osoby szczególnie narażone to te palące tytoń, spożywające alkohol czy z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, narażonych przez to, na infekcję wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Lekarze wskazują kilka podstawowych objawów, na które trzeba zwrócić uwagę i skonsultować z lekarzem, gdy utrzymują się dłużej niż 3 tygodnie: