To naprawdę Dolny Śląsk! Marcin Ślipko pasjonuje się astrofotografią Klaudia Korfanty

Dolny Śląsk jest wyjątkowo piękny, do tego nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Marcin Ślipko dostrzega to piękno również po zmroku, a jego fotografie są wręcz hipnotyzujące. Na co dzień mieszka w Snowidzy pod Jaworem, pracuje w Legnicy, ale uwiecznia na swoich zdjęciach cały nasz region.