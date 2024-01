Ten dolnośląski pałac został wyremontowany i podzielony na luksusowe apartamenty. Gdzie jest ten obiekt?

Rezydencja Nosi nazwę "Pałacowa 29". Obiekt niszczał, a obecni właściciele tchnęli w niego nowe życie. Pierwszy etap inwestycji został ukończony w 2022 roku. Zakładał remont zabytkowego pałacu oraz terenu wokół niego.

W kolejnych dwóch etapach, inwestorzy planują wydzielenie kolejnych mieszkań w budynku zarządcy pałacu. Całość, wraz z wynikiem realizacji etapu III, podczas którego powstanie jeszcze kilkanaście mieszkań, ma w przyszłości stanowić zamkniętą enklawę z dostępem do prywatnego stawu i udogodnień wewnątrz budynków.

Przedsiębiorcy chwalą się, ze wykończyli pałac materiałami ekologicznymi, jednocześnie realizując założenia uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie na sprzedaż zostało jeszcze 5 apartamentów w budynku pałacu. Cena za metr kwadratowy startuje od 8 tysięcy. Lokale mają powierzchnię od 80 do 100 metrów kwadratowych.

Właściciele obiektu pieczołowicie zabezpieczyli większość znalezisk z czasu remontu. Wszystko to, co nie nadawało się do ponownego zainstalowania, zostało użyte w innym celu. Na przykład wsporniki do ornamentów zostały zainstalowane w korytarzy w piwnicy. Dziś wiszą na nich zdjęcia.