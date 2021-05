Te wyzwania z internetu mogą zabić twoje dziecko!

Internetowe wyzwania dla dorosłych mogą być rozrywką, ale dla dzieci - śmiertelnym niebezpieczeństwem. Po sieci krążą zadania, których podejmują się już przedszkolaki."Zabawy" polegają na dźgnięciu kolegi ostrym przedmiotem, ucieczce z domu, podpaleniu się albo odkręceniu w mieszkaniu kurków gazu. Policjanci ostrzegają i apelują do rodziców: sprawdzajcie, co dzieci robią w sieci. To może skończyć się tragicznie!Zobaczcie najbardziej niebezpieczne wyzwania, które rozsyłają między sobą dzieci w internecie. Znając nazwy i zasady, możecie w porę zareagować i zapobiec tragedii. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.Źródło: Dolnośląska Policja

pixabay/zdjęcie ilustracyjne