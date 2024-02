Targi, kiermasze i bale karnawałowe. Taki będzie weekend we Wrocławiu 10-11 lutego 2024 r. Remigiusz Biały

W tę sobotę i niedzielę we Wrocławiu szykuje się wiele wydarzeń dla mieszkańców. Nie dość, że to ostanie dni karnawału, to zbliżają się walentynki! W sobotę i niedzielę odbędą się tragi, kiermasze i bale karnawałowe. Wybierzcie coś dla siebie!