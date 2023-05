Tak kibicowaliśmy koszykarzom w niedzielę we Wrocławiu. Finał coraz bliżej! (ZDJĘCIA KIBICÓW) Jarosław Jakubczak

Koszykarzy Śląska od finału Energa Basket Ligi dzieli już tylko jedno zwycięstwo! Tak kibicowaliśmy w Hali Stulecia w niedzielę. Byliście na meczu? Odnajdźcie się na zdjęciach.

Pięć tysięcy kibiców poniosło koszykarzy Śląska Wrocław do zwycięstwa nad Legią Warszawa (71:57) w drugim półfinale Energa Basket Ligi. WKS potrzebuje już tylko jednej wygranej do awansu do finału – duża w tym zasługa fanów „Trójkolorowych”, którzy zarówno w piątek, jak i niedzielę wypełnili Halę Stulecia. Wspieraliście Śląsk na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!