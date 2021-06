Tai Woffinden: To fantastyczne mieć stadion zapełniony fanami (ECHA MECZU Z MOTOREM) Dawid Foltyniewicz

27.06.2021 wroclawekstraliga zuzelbetard sparta wroclaw motor lublinn/zzuzel ekstraliga zuzlowa gazeta wroclawskapawel relikowski / polska press Pawel Relikowski / Polska Press

Betard Sparta Wrocław na zapełnionym niemal do ostatniego miejsca Stadionie Olimpijskim pokonała Motor Lublin 51:39. WTS utrzymało pozycję lidera PGE Ekstraligi. – Na pewno po biegach słyszę gromkie „WTS” i inne okrzyki kibiców, ale nie podczas ich trwania. To fantastyczne mieć stadion zapełniony fanami. Nawet takie małe rzeczy, jak możliwość wyjazdu do prezentacji cieszy, bo to taki mały powrót do pewnego rodzaju normalności – mówi Tai Woffinden.