Szczepionka na grypę - gdzie można ją kupić? Kiedy będą nowe dostawy?

Zdjęcie ilustracyjne Robert Wozniak

Zakup szczepionki na grypę we wrocławskich aptekach i przychodniach graniczy z cudem. Dostawy są śmiesznie małe, a szczepionki znikają w kilka minut. Pojawiają się listy oczekujących. W ubiegłych latach szczepionki zostawały i trzeba było je niszczyć, teraz niemal na pewno ich zabraknie. Rzeczniczka jednej z dwóch firm dostarczających szczepionki do Polski uspokaja – będą tylko kolejne partie, sukcesywnie trafiają do aptek i hurtowni.