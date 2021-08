#szczepiMYgminy. We Wrocławiu do szczepień zachęca mural OPRAC.: JW

We wtorek 17 sierpnia został odsłonięty mural w ramach miejskiej kampanii „Wrocław się szczepi”. Znajduje się on na budynku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego przy ul. Krakowskiej 26. To inicjatywa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia i Akademią Sztuk Pięknych.