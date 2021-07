Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Zagrzmi nad Wrocławiem i całym Dolnym Śląskiem

Ostrzeżenie meteorologiczne wskazuje, że burze z gradem nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem mogą zaczynać się od godz. 12 w sobotę, 17 lipca, i pojawiać się nad różnymi powiatami województwa do północy.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad - informuje w ostrzeżeniu synoptyk Marek Kurowski.