Świetna wiadomość dla kibiców żużla! Cykl Grand Prix wraca na wrocławski Stadion Olimpijski

– Trudno mi sobie wyobrazić, że Wrocławia i magicznego Stadionu Olimpijskiego miałoby zabraknąć w kalendarzu cyklu Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Myślę, że to nie tylko moje zdanie, bo przecież od lat w tym miejscu tworzymy historię naszej ukochanej dyscypliny. Cieszę się tym bardziej, że już teraz możemy zaprosić na to wydarzenie w trzech kolejnych sezonach: 2024, 2025, 2026 – mówi Andrzej Rusko, prezes WTS Sparty Wrocław.

– Wrocław widział wszystkie najbardziej prestiżowe rozgrywki żużlowe świata, a na Stadionie Olimpijskim rodził się nie tylko Drużynowy Puchar Świata, ale też cykl Grand Prix – w maju 1995 roku. Mamy wyśmienity tor do ścigania, przepiękny, klimatyczny obiekt, tysiące wiernych kibiców i piękne miasto do podejmowania gości – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Nie wyobrażam sobie, by w takim miejscu zabrakło jednego z przystanków Indywidualnych Mistrzostw Świata. Wrocław nieprzerwanie żyje sportem, o czym zresztą świadczą tytuły drużynowych mistrzostw Polski dla naszych żużlowców (2021) i koszykarzy (2022) oraz trwająca walka o taki tytuł przez piłkarzy Śląska. Do zobaczenia na Olimpijskim! – dodaje.