Studenci wrocławskiej AWL autorami najlepszych dronów. Trafią do wojska?

Do prestiżowego konkursu zgłoszono aż 38 konstrukcji zaprojektowanych przez zespoły z polskich uczelni wojskowych. – Do drugiego etapu zakwalifikowano 12 z nich, w tym dwa autorstwa naszych zespołów. To oznaczało pieniądze na realizację projektu – mówi por. Roksana Borowska, oficer prasowy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Prace nad stworzeniem prototypu Ministerstwo Obrony Narodowej zostały wsparło kwotą 50 tys. zł. Na zbudowanie go dwa wrocławskie zespoły miały pół roku. Efekt okazał się znakomity – 2. miejsce w kategorii operacyjno-rozpoznawczej zajął 5-osobowy zespół pod kierownictwem sierż. pchor. Karola Czarnieckiego, a trzecie – samodzielny projekt plut. pchor. Pawła Kowala.

Laureaci 2. miejsca przygotowali konstrukcję o rozpiętości 1,5 m służąca do rozpoznania inżynieryjnego. Ma ona ułatwić życie saperom (3 spośród 5 projektantów jest właśnie tej specjalności). – Największy problem jest rozpoznanie przeszkód wodnych – temu służy jeden moduł z echosondą do badania dna oraz przekroju przeszkód wodnych. Drugi jest przeznaczony do rozpoznanie terenu oraz badania mas ziemnych i określania z map odległości oraz wysokości. Dzięki niemu można wykonać mapę 3D, która pozwala na precyzyjne obliczenia – wyjaśnia sierż. pchor. Karol Czarniecki.