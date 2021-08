Sprawdź, kto, gdzie, kiedy pomoże Ci złożyć wniosek w programie Dobry Start

Kilka pytań od klientów ZUS

Czy dla osoby, która zdała maturę, ale nie ma jeszcze wyniku z matury, ani świadectwa będzie przysługiwało 300+?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Oznacza to, że świadczenie dobry start w 2021 r. przysługuje, jeśli dziecko rozpocznie naukę w szkole z dniem 1 września 2021 r. W związku z tym, jeśli dziecko nie pójdzie do szkoły uprawniającej z dniem 1 września 2021 r., świadczenie dobry start nie będzie przysługiwało, bez względu na to, czy otrzyma świadectwo maturalne czy nie.

Czy osoba, która złoży wniosek, to dostanie później potwierdzenie złożenia tego wniosku na swoje konto PUE?

W przypadku złożenia wniosku przez kanał bankowy na adres mailowy klienta wskazany we wniosku zostanie przekazana informacja wraz z urzędowym poświadczeniem przedłożenia wniosku. W trakcie składania wniosku przez portal PUE ZUS urzędowe poświadczenie przedłożenia wyświetla się w momencie wysyłania wniosku przez PUE.