Śmietniki w okolicach Rynku "opanowane" przez restauracje. Gdzie odpady mają wyrzucać mieszkańcy?

Wraz z otwarciem restauracji przybyło zadowolonych klientów, ale także śmieci, jakie restauracje produkują. Odpady pokonsumpcyjne z działalności gospodarczych powinny trafić do specjalnych pojemników, na odbiór których powinny być podpisane osobne umowy. Nie zawsze tak się dzieje, a mieszkańcy muszą dzielić pojemniki na odpady komunalne z tymi, które wyrzucają restauracje. Ma to duże znaczenie, bo miejsca nie starcza dla wszystkich, zwłaszcza gdy pracownikom nie chce się zgnieść kartonów i wrzucają rozłożone co zajmuje dużo miejsca. Zdarzają się sytuacje, że śmieci nie trafiają nawet do pojemników i szczątki pożywienia porozrzucane bywają wszędzie dookoła. Jest to pożywka dla szczurów i duża trudność dla mieszkańców. Niektóre restauracje składują śmieci nawet pod oknami swoich kuchni… Złapaliśmy na zdjęciach kilka miejsc w okolicy Rynku we Wrocławiu, gdzie restauracje wyrzucają śmieci gdzie popadnie. Zobaczcie w galerii zdjęć.