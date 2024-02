Śmiertelny wypadek na torach we Wrocławiu. Pociąg potrącił seniorkę. Na miejscu jest prokurator

Śmiertelny wypadek - kobieta potrącona przez pociąg we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło w czwartek (1 lutego) około godziny 4:50. Pociąg ze Ścinawy do stacji Wrocław Główny potrącił 64-latkę na 10. kilometrze linii kolejowej w kierunku Wrocławia.

- Kobieta zginęła na miejscu. Policja ściśle współpracuje z prokuraturą, która bada sprawę. Nie wiadomo jeszcze, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy doszło do wtargnięcia pod nadjeżdżający pociąg - mówi "Gazecie Wrocławskiej" podkom. Przemysław Ratajczak z KWP we Wrocławiu.

Przez kilka godzin tylko jedna nitka torowiska była drożna. Przez to zdarzenie pociągi relacji Ścinawa-Wrocław kursowały jednak z 1,5-godzinnym opóźnieniem. Utrudnienia powinny potrwać do ok. godziny 12.

Do zdarzenia doszło w pobliżu Stawu Królewieckiego: