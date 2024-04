Śląsk Wrocław - Warta Poznań: Trzeba zacząć zdobywać punkty - mówi Jacek Magiera

Trener przyznał, że start rundy wiosennej mógł wyglądać zdecydowanie lepiej, natomiast Śląsk dalej patrzy na tabelę w roli wicelidera i nic nie jest jeszcze stracone. Do Jagiellonii traci cztery punkty i dalej jest ona w zasięgu, lecz trzeba zacząć punktować, aby o tym myśleć. Niebezpiecznie ciasno robi się za plecami drużyny z Wrocławia, bo tam przewaga stopniała tylko do dwóch punktów.

Jacek Magiera podkreśla: - Musimy zacząć punktować, jeśli chcemy być w tej pozycji, w której się znajdujemy. Mecz z Wartą musi zakończyć się dopisaniem trzech punktów na konto Śląska Wrocław. Wchodzimy w kluczowy moment sezonu. Do końca zostało osiem kolejek i czasu na odrabianie strat pozostaje coraz mniej. Główną uwagę teraz skupiamy na meczu z Wartą. Nie myślimy o następnych spotkaniach. Najważniejszy dla nas jest najbliższy mecz i to na nim skupiamy całą uwagę.

Mimo niezbyt obiecującej formy Patryk Klimala przekonywał w piątek, że nie traci głowy z powodu braku strzelonej bramki. Braku gola dopatruję się w braku koncentracji. Podkreślał, że najlepiej czuje się na jego nominalnej pozycji - na "dziewiątce". Jeśli jednak wymagane jest od niego granie na trochę innych pozycjach też jest na to gotów i daje z siebie 100 proc. dla dobra drużyny.

Klimala przyznał również, że nie jest zadowolony z czasu gry jaki dostaje i - jak sam uważa - gdyby dostał więcej minut szansa na jego przełamanie byłaby większa, ale też nie wyraża złości z tego powodu i podkreślił, że ostateczna decyzja co do skłądu należy do trenera. Ma nadzieje na przełamanie się w meczu z ekipą z Poznania i jak sam przyznał "da z siebie wszystko, aby to się stało."