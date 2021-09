Śląsk Wrocław przypomina (Legii?): Gra się do gwizdka! (WIDEO)

Frankowski dobrze widział to zdarzenie i - słusznie - gwizdka nie użył, dlatego Víctor García popędził z piłką w głąb pola karnego i strzelił gola. Zawodnicy Legii po błędnej reakcji asystenta stanęli, a po bramce ruszyli z pretensjami do obu arbitrów i rozpętała się awantura.

Przypomnijmy, że całe zamieszanie dotyczy akcji bramkowej. W 84 min pomocnik Legii Ernest Muci zagrał piłkę do będącego na pozycji spalonej piłkarza Śląska. Jako że zrobił to on, a nie piłkarz WKS-u, to spalonego nie było. Początkowo asystent sędziego Bartosza Frankowskiego Marcin Boniek machnął chorągiewką, ale szybko zorientował się, że zrobił to niepotrzebne i ją opuścił.

Choć legioniści mogli zostać w ten sposób zmyleni, to gwizdka nie było. García, który początkowo także się zatrzymał, go nie usłyszał i zrobił to, co do niego należało. Dyskusja o tym zdarzeniu nie milknie, a dziś atmosferę nieco podgrzał Śląsk, wrzucając zabawne wideo na swoje media społecznościowe, w którym bohater meczu z Legią przypomina - gramy do gwizdka!