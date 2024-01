Śląsk Wrocław nie będzie blokował transferu Karola Borysa: Oczekujemy kilku mln euro

Ostatnio głośno było o zaproszeniu, jakie dostał od włoskiej Fiorentiny. Poleciał wraz z ojcem zobaczyć Florencję, bazę treningową „Violi” oraz to, jak funkcjonuje klub od środka. To była niezobowiązująca wizyta, ale poskutkowała nadesłaniem konkretnej oferty. Portal „meczyki.pl” podał, że Fiorentina miała zaproponować Śląskowi 1 mln euro oraz oszacował, że finalnie jest w stanie zapłacić między 2 a 2,5 mln euro.

Wokół Karola Borysa rozpętała się kolejna transferowa zawierucha. Młodzieżowy reprezentant Polski cały czas jest łakomym kąskiem na zagranicznym rynku i co rusz pojawiają się nowi chętni, zainteresowani jego usługami.

Pytając o ten temat w klubie własnymi kanałami usłyszeliśmy, że oferta z Florencji faktycznie nadeszła, ale jest znacznie niższa, opiewająca na kilkaset tys. euro oraz to, że jeden z angielskich klubów złożył już Śląskowi wyższą ofertę, lecz cały czas za niską, by rozważać ją na poważnie.

Zastanawiający jest sam fakt, że WKS w ogóle bierze pod uwagę możliwość sprzedania Borysa tej zimy. Nie bez znaczenia jest też to, że młody piłkarz związał się właśnie z dużą holenderską agencją menadżerską SEG, która dba o interesy takich piłkarzy jak Rasmus Højlund (Manchester United), Cody Gakpo (Liverpool) czy Mateusz Klich (obecnie D.C. United w MLS). SEG w przeszłości reprezentowało m.in. Robina van Persiego, a obecnie pomaga takim trenerskim tuzom jak Pep Guardiola (Manchester City) czy Erik ten Hag (Manchester United). Z reguły takie ruchy wykonuje się właśnie po to, by zmienić otoczenie.