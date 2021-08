Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa 2:1. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Hapoelem (OCENY)

Śląsk Wrocław wygrał z Hapoelem Beer Szewa 2:1 w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA na Stadionie Wrocław. Oceniliśmy piłkarzy WKS-u za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ poniżej wszelkiej krytyki.WAŻNE! Do kolejnych piłkarzy można przejść za pomocą gestów lub strzałek

FOT. ANNA KACZMARZ