Śląsk Wrocław. Decydująca walka o powrót do Centralnej Ligi Juniorów

Ubiegłoroczny spadek Śląska z Centralnej Ligi Juniorów był szokiem. By wrócić na ten szczebel zatrudniono jako trenera Ryszarda Pietraszewskiego, który w 2019 roku z WKS-em w tej kategorii wiekowej został wicemistrzem Polski.

Pierwsza część zadania została wykonana jesienią. Śląsk wygrał dość pewnie ligę wojewódzką i awansował do ligi makroregionalnej, w której są po dwie najlepsze drużyny z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tu gra się teraz (wiosną) mecz i rewanż, a do CLJ-tki awansuje tylko zwycięzca. Nie będzie łatwo, zwłaszcza że silne są zawsze ekipy z Górnego Śląska: GKS Katowice i Gwarek Zabrze.

Zaczęło się dobrze - przed w miniony weekend Śląsk wygrał 7:0 z MKS-em Kluczbork. W niedzielę kolejne spotkanie, także na wyjeździe - z MKS-em Gogolin (10.03, godz. 13).

- Nie chcę hierarchizować przeciwników w walce o awans, ponieważ dla nas każdy mecz będzie miał swoją wagę i chcemy skupiać się na pojedynczych spotkaniach. Zrobimy wszystko, aby nasza gra była kompletna. Gra w zespole U19 dla każdego zawodnika Śląska to zaszczyt i duże wyzwanie - mówi trener Ryszard Pietraszewski.

W jego drużynie nie doszło zimą do wielkich zmian kadrowych. Wzmocnili ją Szymon Nicpoń z Odry Wodzisław i Robert Wójcik z Unii Skierniewice.