Śląsk triumfatorem ALBA Cup IV Memoriału Adama Wójcika!

Terminarz ALBA Cup IV Memoriału Adama Wójcika ułożył się w taki sposób, że w ostatnim meczu turnieju doszło do spotkania zespołów, które dzień wcześniej zanotowały zwycięstwa. WKS Śląsk Wrocław pokonał BK Opava 84:66, natomiast Kyiv-Basket okazał się lepszy od Stelmetu Enei BC Zielona Góra w stosunku 95:78. WKS i drużyna z Ukrainy grały zatem o triumf w memoriale.

To, za co warto pochwalić koszykarzy Śląska w pierwszych fragmentach meczu, to defensywa. W pierwszych sześciu minutach Kyiv-Basket rzucił zaledwie... cztery punkty! Jeszcze w pierwszej kwarcie zespół z Kijowa złapał jednak dobrą skuteczność, ale to gospodarze wygrali pierwszą kwartę 14:12. Ich gra w ofensywie opierała się w głównej mierze na Strahinji Jivanoviciu i Cyrilu Langevine.

Druga część spotkania miała nad wyraz wyrównany przebieg. Sporo krwi drużynie z Kijowa napsuł Kerem Kanter, który sporo pracował pod tablicą na obu stronach parkietu. Wrocławianie w ostatnich sekundach mieli okazję, aby tuż przed przerwą wyjść na prowadzenie, ale ostatecznie koszykarze udali się na przerwę przy stanie 30:30.