Śląsk - Hapoel Beer Szewa 2:1. Błysk "Wojskowych" w Europie [WYNIK 5.08.2021, RELACJA]

Zaczęło się jednak kiepsko... Tuż przed pierwszym gwizdkiem czeskiego sędziego Pavela Orela zorientowani już wiedzieli, co się święci. Otóż na trybunie fanatyków pojawiła się sektorówka, która niechybnie świadczyła o tym, że za kilka chwil zobaczymy race. Tak się stało już dwie minuty po rozpoczęciu spotkania gęsty dym spowił cały Stadion Wrocław. Arbiter musiał przerwać pojedynek, bo nic nie było widać. Piłkarze obu ekip zeszli do szatni. Przerwa trwała w sumie blisko 20 minut. Niestety UEFA nie lubi takich ekscesów. Posypią się kary. W grę wchodzi pewnie także zamknięcie stadionu dla kibiców na kolejne pojedynki. Wielka szkoda.

Na szczęście gdy obłoki opadły zobaczyliśmy bardzo dobry mecz w wykonaniu Śląska. Prawdę mówiąc momentami nie poznawaliśmy tej drużyny. WKS grał agresywnie, z pomysłem, z werwą. Zepchnął Hapoel do defensywny i od początku był wyraźnie drużyną lepszą. Udokumentował to golem Erika Exposito w 28 min. I to jakim! Długi przerzut Marka Tamasa głową wybił jeden z obrońców, piłka trafiła do ustawionego przed polem karnym Hiszpana, a ten kropnął bez namysłu w samo okienko! Brawo!