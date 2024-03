Sezon Orlen Basket Ligi Kobiet zakończony. BC Polkowice ze złotem, brąz nie dla Ślęzy

To piąty złoty medal klubu z Dolnego Śląska. Wcześniej zawodniczki BC triumfowały w latach 2013, 2018, 2019 i 2022. Na najwyższy stopień podium powróciły po rocznej przerwie.

Awans do czwórki to sukces, choć bez medalu jest niedosyt

Niewiele brakowało, a mielibyśmy dwie dolnośląskie drużyny na podium Orlen Basket Ligi Kobiet. Ślęza Wrocław w rywalizacji o brązowy medal dwukrotnie uległa jednak VBW Arce Gdynia. „Żółto-czerwone” w środę w KGHM Ślęza Arenie przegrały 56:62, prezentując fatalną skuteczność. W rewanżu w Gdyni podopieczne Arkadiusza Rusiny pokazały się ze znacznie lepszej strony i do ostatnich minut walczyły o zwycięstwo. Ostatecznie także i w drugim spotkaniu musiały uznać wyższość Arki (77:80).