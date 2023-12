Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu czuje święta. Czworonożni Mikołaje mają do sprezentowania mnóstwo miłości! Karolina Kwiatek

Klimat Świąt Bożego Narodzenia zawitał do wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nie ma się co dziwić, w końcu podopieczni schroniska mają do sprezentowania mnóstwo psiej i kociej czułości. Wiecie, ile można zyskać przygarniając pod swój dach tak cudownego zwierzaka?