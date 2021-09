Sceny egzekucji i przemoc. Oh Kino puściło brutalny zwiastun w sali pełnej małych dzieci

Zaskoczone były dzieci oraz ich rodzice, którzy w niedzielę wybrali się na przedpremierowy pokaz filmu “Psi Patrol” do Oh Kina w centrum handlowym Arkady Wrocławskie. Film to animowana historia o grupie szczeniaków ratujących miasto i jego mieszkańców. Bajka adresowana jest do maluchów w przedziale wiekowym od 2 do 6 lat i takie dzieci pojawiły się w niedzielę w kinie. Zanim jednak rozpoczął się seans, w kinie wyświetlono blok reklam i zwiastunów filmowych. Wśród nich znalazł się trailer filmu “Mistrz” o bokserze w obozie koncentracyjnym. W pierwszych sekundach półtoraminutowego zwiastunu pokazana jest egzekucja strzałem w głowę, później są jeszcze dwie sceny egzekucji. Kadrom zawierającym przemoc i agresję towarzyszy sugestywna muzyka. O sprawie poinformowali “Gazetę Wrocławską” rodzice czterolatki. Jak mówią, gdy zaczął się ten zwiastun, w kinie rozległ się pomruk niezadowolenia. Ci rodzice, którzy siedzieli bliżej dzieci, próbowali je zagadywać, odwracać ich uwagę od obrazów wyświetlanych na ekranie.