Sanatoria na Dolnym Śląsku czekają na kuracjuszy. Jak wyjechać do uzdrowiska na NFZ? Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Tak, jeśli skierowanie zostało pozytywnie zweryfikowane, to możesz skorzystać z leczenia uzdrowiskowego wcześniej niż wynikałoby to z listy oczekujących. Wystarczy, że zdecydujesz się na leczenie w ramach tzw. zwrotów. Zwroty są to skierowania, z których z różnych przyczyn nie skorzystali inni ubezpieczeni i wróciły one do puli dostępnych miejsc. W takim przypadku musisz być gotowy na wyjazd bardzo szybko, nawet w czasie krótszym niż 14 dni. Jeśli chcesz skorzystać z takiego rozwiązania to poinformuj o tym dolnośląski NFZ listownie lub mailowo ([email protected]). Pamiętaj o podaniu nadanego przez NFZ numeru skierowania.