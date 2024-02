Saksonia poleca się na przygody. Prawdziwy raj dla turystów z Dolnego Śląska! Największe atrakcje

Saksonia to wschodni land Niemiec, który jest bogaty w zabytki architektoniczne, ale i ciekawe krajobrazy. Znajdziemy tu małe miasteczka z klimatycznymi restauracjami oraz zjawiskowe formacje skalne, które przyciągają turystów z całej Europy. Jakie szczęście, że mieszkamy na Dolnym Śląsku - mamy blisko!

Saksonia jest jednym z 16 krajów związkowych Niemiec leżącym na wschodzie kraju. Ten historyczny region znany jest ze swojej bogatej historii, kultury oraz przemysłu. Jego największym miastem jest Lipsk - kulturalne i artystyczne centrum Saksonii, ale nie tylko stolica landu zasługuje na uwagę. Blisko granicy z Polską znajdują się miejsca, które warto odwiedzić o każdej porze roku.

Bastei, czyli Szwajcaria Saksońska i widoki jak z bajki

W góry Połabskie leżące w obrębie Parku Narodowego Saksońskiej Szwajcarii przybywają licznie turyści nie tylko z Polski i Niemiec, ale także z całej Europy. Fotografują się w otoczeniu skał i organizują tam ceremonie ślubne, ponieważ to wyjątkowo malownicze miejsce. Ogromną zaletą jest fakt, że wcale nie trzeba się wspinać, aby podziwiać imponujące i spektakularne formacje skalne.

Najbardziej zjawiskowy jest most wzniesiony na początku XIX wieku. Zastąpił on drewnianą konstrukcję, która wraz z rozwojem turystyki przestała spełniać swoją pierwotną funkcję. Po przekroczeniu mostu dotrzemy do pozostałości średniowiecznej twierdzy, która przetrwała do 1469 roku. Zamek Neurathen był największą tego typu budowlą w Saksonii Szwajcarskiej. Początkowo należał do książąt czeskich, a obecnie mieści się tu muzeum. Wejście na teren średniowiecznej warowni jest płatne. Większość elementów architektonicznych wyrzeźbiono w skale, inne wykonane są z drewna lub muru pruskiego. Nieliczne z nich przetrwały do dzisiaj. Możemy podziwiać fundamenty okrągłej wieży, miejsce na ognisko sygnałowe i skalne korytarze. Pobyt w Bastei gwarantuje niesamowite widoki i miłe wspomnienia. Na miejscu znajduje się bogate zaplecze gastronomiczne, w tym budki z lodami i ciepłymi przekąskami >>> Justyna Orlik

Jak dojedziemy do Bastei? Mapka dojazdu

Aby dotrzeć do Bastei, należy podążać autostradą A4 w kierunku Drezna, a następnie skorzystać z dróg powiatowych. Pobierana jest opłata za parking dla samochodu osobowego.

Słowiańskie początki Budziszyna

Budziszyn ma głębokie słowiańskie korzenie sięgające kilku tysięcy lat wstecz, gdy znajdował się tu gród założony przez Słowian połabskich. Ich obecność w tym regionie można odnotować już we wczesnym średniowieczu. W 1002 roku miasto zostało włączone przez Bolesława Chrobrego do Polski, a 30 stycznia 1018 roku podpisano w nim polsko-niemiecki pokój. Zgodnie z ustaleniami między królem a cesarzem Henrykiem II, Bolesław Chrobry poślubił Odę, córkę margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda I i Swanhildy, jako swoją czwartą żonę, a Budziszyn miał pozostać częścią państwa polskiego. Nie na długo. W 1032 roku miasto przeszło pod władanie Marchii Miśnieńskiej, później znajdowało się pod kontrolą Czech i Węgier, a obecnie Budziszyn jest miastem niemieckim, choć ślady górnołużyckiej kultury można odnaleźć tu na każdym kroku, np. nazwy ulic zapisywane są w dwóch językach.

Budziszyn do dziś pozostaje jednym z najurokliwszych miast Saksonii i znajduje się w niewielkiej odległości od granicy z Polską. Wzdłuż Sprewy mieszka dziś około 40 tysięcy osób, a niemieckie Bautzen bywa nazywane "miastem wież". Na jego terenie znajduje się aż 17 takich zabytków, w tym jedna krzywa. Na które warto zwrócić uwagę? Wasserturm , czyli wieża ciśnień to niezwykle interesująca budowla znajdująca się obok ruin klasztoru franciszkanów. Pod koniec XIX wieku na tym terenie stało 18 domów, jednak uległy one zniszczeniu podczas pożaru miasta w 1894 roku. Od 2016 roku prowadzone są prace nad renowacją tych zabytkowych ruin.

, czyli wieża ciśnień to niezwykle interesująca budowla znajdująca się obok ruin klasztoru franciszkanów. Pod koniec XIX wieku na tym terenie stało 18 domów, jednak uległy one zniszczeniu podczas pożaru miasta w 1894 roku. Od 2016 roku prowadzone są prace nad renowacją tych zabytkowych ruin. Wieża Nicolaiturm , wieża Mikołaja wraz z zabytkowym cmentarzem, na którym pochowani są Serbołużyczanie.

, wieża Mikołaja wraz z zabytkowym cmentarzem, na którym pochowani są Serbołużyczanie. Reichenturm, Bohata wěža w przeszłości miała bronić miasto przed najazdem obcych. Powstała w XIV lub XV wieku i wielokrotnie była celem ataków. Mocno ucierpiała także wskutek pożarów. Pojawiły się nawet plany, żeby ją rozebrać, ale ostatecznie z nich zrezygnowano. "Krzywa wieża" jest odchylona od pionu o dokładnie 144 cm. To jedna z najpiękniejszych części Bautzen. Po przejściu pod wieżą natrafimy na cmentarz, na którym pochowano najstarszych Serbołużyczan >>> Justyna Orlik Poza wieżami w mieście znajduje się także zabytkowy ratusz ze średniowiecznym zegarem słonecznym oraz Domek Czarownic - najstarszy budynek mieszkalny w Budziszynie z początku XVII wieku. Stary domek rybacki nigdy nie ucierpiał, mimo że znajduje się niemal nad samą rzeką. Według legendy został zaczarowany przez wiedźmy, a niedawno gruntownie odremontowany.

Co wiemy o Löbau? Niewielka mieścina kryje w sobie prawdziwe skarby!

Leży w odległości 30 km od Zgorzelca i jest jednym z większych miast w powiecie Goerlitz - ma około 15 tysięcy mieszkańców, z których część to rolnicy. 76 procent terenu Löbau wykorzystywane jest pod uprawę lub hodowlę zwierząt. Co warto tu odwiedzić? Polecamy spacer po historycznym rynku, muzeum miejskie, ale przede wszystkim Dom Schminke, który uznawany jest do dzisiaj za jeden z czterech najważniejszych przykładów budownictwa mieszkalnego w stylu modernizmu na świecie. Został wybudowany dla niemieckiego producenta makaronu, który został z niego wywłaszczony po II wojnie światowej z uwagi na współpracę z Wermahtem.

W mieście znajduje się także unikatowa w skali Europy żeliwną wieża König-Friedrich-August-Turm usytuowaną na szczycie Loebauer Berg. Ma wysokość 28 metrów, a prowadzi na nią 119 stopni. Po drodze czekają na nas trzy zewnętrzne galerie widokowe na wysokościach: 12, 18 i 24 metrów. Konstrukcja posiada około 1000 elementów inspirowanych ornamentyką gotycką oraz bizantyjską i waży 70 ton. Budowę wieży sfinansował z własnych środków piekarz Fryderyk August Bretschneider. Budowa kosztowała 25 000 talarów. Na trasie do żeliwnej wieży znajduje się zabytkowa karczma miodowa Mountain Inn Honigbrunnen, która stoi w tym miejscu od 1896 roku. Aktualnie w wyremontowanej gospodzie znajduje się restauracja oraz hotel. Wewnątrz historycznej gospody z pierwszej połowy XIX wieku znajduje się dziś restauracja i hotel. Można się tam zatrzymać w drodze na żeliwną wieżę >>> Paulina Gadomska

Jak dojechać do Löbau? Mapa dojazdu

Niezwykłe Góry Łużyckie na wyciągnięcie ręki

Góry Łużyckie to prawdziwa oaza dla miłośników spokoju, pięknych widoków i błogiej ciszy. Znajdujące się tutaj trasy są idealne dla każdego, nawet dla tych, którzy nie mają wielkiego doświadczenia w górskich wędrówkach. Jedną z niewątpliwych perełek, które warto tu odwiedzić, jest Jonsdorfer Felsenstadt, czyli Jonsdorfskie Skalne Miasto wchodzące w skład rezerwatu przyrody. Na miejscu zobaczymy pełno fascynujących formacji skalnych, m.in.: Skały Zakonnic, Organy, Lwa, Bernardyna i wiele innych.

Niemiecki kurort uzdrowiskowy położony jest o około 60 kilometrów od Zgorzelca. To idealne miejsce dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku, bo można tu spacerować, jeździć na nartach czy sankach. Amatorom górskich wycieczek szczególnie polecamy malowniczą trasę o długości 12 kilometrów przez skalne miasto w kierunku szczytu góry Luž. Dawna wulkaniczna góra wznosi się na wysokość 793 m n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem Gór Łużyckich. Na jej szczycie znajduje się wieża widokowa, z której możemy podziwiać malowniczą okolicę. Tu w zimowej szacie. Wyjątkowy krajobraz i malownicze skały polecają się do wycieczek w każdą pogodę. Paulina Gadomska Wstęp na teren Jonsdorfer Felsenstadt oraz na wieżę widokową jest bezpłatny. Samochód można zaparkować przy Hainstrasse, gdzie znajdziemy dużo miejsc postojowych.

Jak dojechać do Jonsdorfu? Mapka dojazdu

Ostritz, czyli miasto za kładką

Jest takie miejsce w Polsce, z którego, mimo że leży po polskiej stronie, odjeżdżają wyłącznie niemieckie pociągi. To Krzewina Zgorzelecka, na której drugim brzegu znajduje się malownicze Ostritz, które istniało już we wczesnym średniowieczu. Z badań historycznych wynika, że znajdowała się tutaj wczesnośredniowieczna osada słowiańska. W 1234 roku czeska królowa Kunegunda ufundowała opactwo cysterek - dziś monumentalny, najstarszy w Niemczech klasztor St. Marienthal. Miasto otrzymało prawa miejskie w 1357 roku, a w połowie XVI wieku Ostritz doświadczyło trzech wielkich pożarów. W połowie XVIII wieku znalazło się pod panowaniem dwóch polskich królów: Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa. Na rok przed wybuchem II wojny światowej klasztor został zamknięty przez nazistów, a w 2008 roku z inicjatywy polskich i niemieckich duchownych odsłonięto pomnik Jana Pawła II - pierwszy we wschodnich Niemczech. Został wybudowany pod koniec XIII wieku z inicjatywy czeskiej królowej Kunegundy. Przez lata się przeobrażał i transformował. Do dziś można podziwiać jego bogate, barokowe elementy. Paulina Gadomska W rynku Ostritz znajduje się zabytkowy ratusz, a w centrum miasta - odnowione domy przysłupowe (budynki mieszkalne charakterystyczne dla regionu Górnych Łużyc). Przed wejściem do niektórych z nich znajdują się figurki świętych. Nad wejściem do kamienicy zostały ustawione figurki świętych, co ma symbolizować, że rodzina w niej mieszkająca jest wierząca >>> Justyna Orlik Saksonia ma do zaoferowania o wiele więcej, więc warto zacząć wycieczkę od miejscowości położonych nieco bliżej granicy, a później eksplorować jej dalsze zakątki. Może zaskoczyć!

Wideo Krzysztof Kolumb był polskim księciem?