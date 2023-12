Rymowane życzenia świąteczne 2023. Zaskocz najbliższych na Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia to pamiętny dzień dla każdego. Chcemy w nim sprawić radość bliskim. Kupujemy prezenty, spędzamy razem czas i pokazujemy im, jak bardzo się dla nas liczą. Nie wszystkich możemy jednak zobaczyć i złożyć osobiście świątecznych życzeń. Sprawdź rymowane życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wyślij rodzinie, przyjaciołom i znajomym z pracy!

Życzenia na Boże Narodzenie 2023

Nie wszyscy muszą mieć talent do składania życzeń. Często słowa płynące z serca są ważne, ale mogą zestresować. W internecie można znaleźć setki zgrabnie ubranych życzeń rymowanych. Wierszyki poniżej pasują do każdej osoby. Można je wysłać SMS-em, za pomocą komunikatora internetowego lub tradycyjnie - napisać na świątecznej kartce. Zobacz też: Wzory życzeń świątecznych na Boże Narodzenie 2023, gotowe do wysłania Podziel się w sekcji komentarzy własnymi wierszykami, które wysyłasz w te święta do rodziny i przyjaciół. Niech wiedzą, jak bardzo są dla ciebie wyjątkowe te osoby. Możesz użyć również naszych propozycji, aby wyrazić myśli i życzenia podczas świąt Bożego Narodzenia.

Rymowane życzenia świąteczne:

Wierszyki mogą mieć różny charakter. Poniżej zebraliśmy dla Was:

życzenia pasujące do pogody za oknem,

te o osobistym charakterze,

wierszyki pełne serdeczności,

tradycyjne,

i ogólne.

Wierszyki świąteczne - SKOPIUJ I WYŚLIJ

Za oknem stopniał śnieg, a więc będzie to idealnie pasująca rymowanka do aury tegorocznej Wigilii: Duży brzuszek, biała broda

tylko śniegu nie ma - szkoda.

Patrzę i oczom nie wierzę,

święty Mikołaj jedzie na rowerze.

Wiezie wór, w którym są prezenty

chce, by każdy w tym dniu był uśmiechnięty.

Życzę Ci zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy! JESZCZE WIĘCEJ WZORÓW ŻYCZEŃ? KLIKNIJ PONIŻEJ

Białe wąsy, biała broda,

Tylko śniegu nie ma - szkoda.

Iskry sypią się spod sań,

Po asfalcie pędzi drań.

Spieszył się bo pusto w worku,

Ale teraz stoi w korku.

Można użyć nieco bardziej osobistych życzeń: Życzę, by Ci wszystko w duszy grało,

by kłopotów było mało.

By wesołe było życie,

by się wiodło znakomicie.

Aby smaczny był opłatek

100 buziaków - na dodatek.

Byś w te święta miał mnóstwo radości,

dużo gości i karpia bez ości! Staropolskim obyczajem,

gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności

i ja życzę Wam radości,

aby wszystkim się darzyło,

z roku na rok lepiej było. Są i wierszyki pełne serdeczności: Niech w Święta w tym domu znajdzie się mnóstwo radości,

Życzę Ci dużo bliskości i całej gamy miłości.

Niech przez cały rok towarzyszy Ci uśmiech i dostatek,

przesyłam serdeczne życzenia i symboliczny opłatek! To właśnie tego wieczoru,

gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

– w serca złamane i smutne,

cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu już wieków,

pod dachem tkliwej kolędy,

Bóg się rodzi w człowieku.

Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku

życzy…

Wielu Polaków wciąż spędza święta w tradycyjnym stylu. Warto docenić ich wkład w kultywowanie obyczajów i wysłać następujące życzenia: Ten opłatek wszystkich łączy,

Tłumi spory, kłótnie kończy,

Ten opłatek może wiele,

Z nim życzenia płyną szczere.

Wigilijna, cicha noc,

Ma w sobie niezwykłą moc,

Dzisiaj chcą być razem wszyscy,

Kolędować do kołyski.

Do Jezusa Maleńkiego,

W biednej szopie zrodzonego,

By swą rączką błogosławił,

Zmartwień wszystkich nas pozbawił. Wigilijny nadszedł czas,

Całujemy mocno Was.

Chcemy złożyć Wam życzenia

W Dniu Bożego Narodzenia.

Niechaj Gwiazda Betlejemska,

Która świeci Wam o zmroku,

Doprowadzi Was do szczęścia,

W nadchodzącym Nowym Roku!

Życzenia mogą mieć też charakter ogólny: Marzeń, o które warto walczyć,

Radości, którymi warto się dzielić,

Przyjaciół, z którymi warto być,

I nadziei, bez której nie da się żyć.

Wszystko, co rozsypane, niech się ułoży,

Co zakręcone, niech się wyprostuje.

To, co trudne, niech znajdzie rozwiązanie,

A co przykre, niech istnieć przestanie. W galerii znajdziecie wszystkie rymowane życzenia na Boże Narodzenie:

Wideo Pułkownik Kultury przejmuje media publiczne w Polsce!