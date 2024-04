Ruszyła budowa nowego centrum handlowego we Wrocławiu. Jakie sklepy tam będą i kiedy otwarcie?

Vendo Park będzie działał przy skrzyżowaniu ul. Kiełczowskiej i Poleskiej we Wrocławiu na działce liczącej około 16,5 tys. mkw. Nowe centrum handlowe na Psim Polu zaoferuje ponad 5 tys. mkw. powierzchni najmu dla sklepów. Wśród nich znajdą się:

Zaraz obok stanie Aldi o powierzchni 1,7 tys. mkw. oraz parking z 238 miejscami. Vendo Park we Wrocławiu, po Świdnicy, Jaworze i Lubinie, będzie czwartym parkiem handlowym tej marki na Dolnym Śląsku.

- Choć większość Vendo Parków zlokalizowanych jest w mniejszych miejscowościach, widzimy rosnącą popularność tego typu obiektów na obrzeżach dużych miast, w niedalekiej odległości od osiedli mieszkaniowych. Umożliwiają one bowiem ich mieszkańcom, a także osobom z okolicznych miejscowości, na łatwe i komfortowe zakupy pierwszej potrzeby, bez konieczności udawania się do centrum, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu. Choć budowa Vendo Parku we Wrocławiu dopiero ruszyła, już teraz jest on w 100 procentach skomercjalizowany - mówi Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.