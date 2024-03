Rusza sezon na ogródki działkowe. Zostań działkowcem, oto 10 najtańszych działek ROD na sprzedaż we Wrocławiu Konrad Bałajewicz

Moda na ogródki działkowe ROD nie mija. Które we Wrocławiu są najtańsze?

We Wrocławiu kalendarzowa zima, ale pogoda iście wiosenna. Oznacza to otwarcie sezonu dla działkowców, którzy już pieczołowicie przygotowują swoje ogródki. We Wrocławiu łatwo można zostać jednym z nich, nabywając prawa do użytkowania działki ROD. Zobacz w galerii najtańsze działki na sprzedaż, kosztują kilka tysięcy złotych.