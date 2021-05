Rusza nowy system płacenia za autostrady. Kiedy znikną bramki z A4?

Na bramkach autostrady A4 pomiędzy Karwianami pod Wrocławiem, oraz punktem w Gliwicach Sośnicy, a także na A2 między Łodzią i Koninem już od wtorku (1 czerwca) uruchomiony zostanie nowy system poboru opłat za autostrady. Obejmuje on tylko te dwa odcinki płatnych państwowych autostrad, administrowanych przez GDDKiA.Strona internetowa nowego systemu poboru opłat eTOLL działa już od tygodnia. Na stronie www.viatoll.pl kierowcy mogą się dowiedzieć o jego funkcjach i o tym, jak przejść do nowego systemu z dotychczasowego viaTOLL. Można się już rejestrować do indywidualnych kont. Obecnie na wjazdach na A4 czy A2 stoją bramki i są szlabany, a za przejazd kierowcy płacą pobierając papierowe bilety. To przez najbliższe miesiące będzie się zmieniać. Na kolejnych stronach wyjaśniamy jak działać będzie nowy system oraz w jaki sposób będziemy mogli płacić za przejazd tymi dwoma autostradami. O zasadach i stopniowym rozszerzeniu systemu o kolejne auta oraz o terminach likwidacji szlabanów piszemy na następnej stronie.

Jaroslaw Jakubczak / Polska Press