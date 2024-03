Rodzina poszukuje Marka Mamaka z Jeleniej Góry. Od kilku dni bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu

W piątek (1 marca) Marek Mamak z Jeleniej Góry pojechał do pracy w Jeżowie Sudeckim. Około godz. 17 zadzwonił do rodziny i przekazał, że przyjedzie do domu za dwie godziny. Niestety 44-latek do tej pory nie pojawił się w domu, a jego telefon jest nieaktywny. Rodzina pana Marka zgłosiła zaginięcie na policji.

Według informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, mężczyzna był widziany następnego dnia w Galerii Nowy Rynek. Możliwe, że będzie przebywał w okolicy działek.

Poniżej zamieszczamy rysopis mężczyzny:

wzrost: 180 cm,

średnia budowa ciała,

włosy: ciemne, krótkie,

oczy: ciemne,

może mieć kilkudniowy zarost.

W dniu zaginięcia ubrany był w odzież roboczą: